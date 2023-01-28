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Furkan Palalı’dan Sevgi Dolu Kareler
TRT’nin dijital platformunda yayınlanacak Şebeke dizisinin çekimlerinde Furkan Palalı’nın davetsiz bir misafiri vardı. Sete gelen sokak köpeği ile sevgi dolu anlar yaşayan Palalı, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Yayın hayatına başlamaya hazırlanan TRT’nin dijital platformu için hazırlanan ‘Şebeke’ dizisinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor.
‘Komiser Ali’ rolü için geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Furkan Palalı’nın çekimlerde özel bir misafiri vardı. Bir sokak köpeği çekimlerin yapıldığı alanı ziyaret etti. Yakışıklı oyuncu Palalı’da köpek ile yakından ilgilendi. Ortaya çıkan bu sevgi dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, binlerce beğeni aldı.
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