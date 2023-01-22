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Furkan Kızılay’dan Survivor Açıklaması
Eski Survivor yarışmacılarından olan oyuncu Furkan Kızılay Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Annesinin sağlığının iyiye gittiğini söyleyen Kızılay, Survivor’la da ilgili yorum yaptı.
Kız arkadaşıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazaların yeni sezon ürünlerine göz gezdirip alışveriş yapan Furkan Kızılay, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.
Muhabirlerin "Bu sene Survivor nasıl geçecek?" Sorusunu yanıtlayan eski yarışmacı "Geçtiğimiz senelere göre daha heyecanlı ve fırtınalı geçeceğini düşünüyorum. Çok güçlü karakterler mevcut bakalım izleyip göreceğiz" diyen ünlü oyuncu annesinin rahatsızlığından da bahsetti. "Annem için uzun zamandır bir kan arayışımız vardı, şu an da onunla beraber kalıyorum. Çok şükür kan bulundu, durumu iyiye gidiyor."
Kısa süren sohbetin ardından vale noktasında bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
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