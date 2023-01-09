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Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu
Ünlü oyuncu Funda Eryiğit ve ünlü yönetmen Berkun Oya’nın düğünüyle ilgili detayları ve bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı. İşte hahberin detayları...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Funda Eryiğit ve Berkun Oya’nın düğünüyle ilgili detayları ve bebeklerinin cinsiyetini öğrendim. İki yıldır birlikte olan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya’nın anne-baba olacağını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. İkili, düğün hazırlıkları yaparken Eryiğit’in hamilelik haberini alınca mutluluktan havalara uçmuştu. Şimdi hem bebeklerinin cinsiyetini hem de düğünle ilgili detayları öğrendim.
ERKEK BEBEKLERİ OLACAK
Çift, sadece yakın dostlarının katılacağı aile arasında küçük bir törenle dünyaevine girecekmiş. Ev planları da minik bebeklerinin sürpriziyle biraz değişmiş. Galata’da oturan çift, büyüyecek aileleri için Beykoz’dan bahçeli, daha büyük bir ev almış. Şimdilerde tadilatta olan evin dekorasyonu biter bitmez önce taşınmayı, sonra da nikâh masasına oturmayı planlıyorlarmış. Bu arada unutmadan söyleyeyim; Funda Eryiğit-Berkun Oya çiftinin bebeklerinin cinsiyeti erkekmiş.
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