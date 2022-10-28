Fulin'e Evlilik Teklifi Yağıyor

Son çıkardığı 'Korkularım Var' parçasıyla müzik listelerinin üst sırasında yer alan ve adından söz ettiren Fulin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan şarkıcının, yayınladığı karelerle de DM'den binlerce mesaj aldığı öğrenildi. Yüzlerce evlilik teklifi alan Fulin'in gelen mesajları ise tek tek okuduğu ortaya çıktı.

Günün iki saatinde mesajları okuyan ve bazılarını cevaplayan Fulin, "Hayranlarımla iletişim halindeyim. Gün içinde binlerce mesaj geldiği oluyor. Hepsini tek tek okuyorum. Ama erkek hayranlarımdan genelde evlilik teklifi yağıyor. Kalbim şu an aşka kapalı. Yeni çıkacak şarkıma odaklandım" dedi. Günün iki saatinde mesajları okuyan ve bazılarını cevaplayan Fulin, "Hayranlarımla iletişim halindeyim. Gün içinde binlerce mesaj geldiği oluyor. Hepsini tek tek okuyorum. Ama erkek hayranlarımdan genelde evlilik teklifi yağıyor. Kalbim şu an aşka kapalı. Yeni çıkacak şarkıma odaklandım" dedi.

"Bugüne kadar hep kariyerimi evlilikten önce gördüm" diyen Fulin, "Kimseden yüzük kabul edip, takmadım. Bir gün parmağıma yüzük takabilecek adam karşıma çıkarsa onu herkese göstereceğim. Ama şu an hayatımda kimse yok" ifadesini kullandı.