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Fuat Oktay Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı. Çift önümüzdeki günlerde dünya evine girecek. İşte detaylar...

Magazin 12.07.2022, 13:44 12.07.2022, 13:54 arif hür
Fuat Oktay Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan taktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Çift önümüzdeki günlerde dünya evine girecek. 3 çocuk babası olan 58 yaşındaki Fuat Oktay, 14 yıl önce eşinden boşanmıştı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan gelin adayı 44 yaşındaki Şahin, İtalya'da Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master yaptı. ‘'Lacivert'' adlı bir öykü kitabı da yazdı.

FUAT OKTAY KİMDİR?

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Fuat Oktay ilk eşinden 2011 yılında ayrıldı. Oktay'ın bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN EVLENECEĞİ HÜMEYRA ŞAHİN KİMDİR?

İstanbul'da doğan Havva Hümeyra Şahin, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda master yaptı. 2007-2008 yılları arasında eğitim amacıyla Londra’da bulundu. İtalyan Roma İşletme Okulu’nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi. Ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept danışmanlığı yaptı. Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve öyküleri yayınlandı. Lacivert adlı ilk öykü kitabı 2012 yılında yayımlandı. Hümeyra Şahin, Akşam gazetesindeki köşe yazılarıyla tanınmıştır. Meridyen Derneği'nin başkanlığını yürüttü. 

Hâlen Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak aktif görev yapmaktadır. 

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