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Fransız Sarayı'nda görkemli defile

İstanbul Kampüsü’nde geleceğin moda profesyonellerini yetiştiren, Fransız moda mirasını modern küreselleşen dünya ile birleştiren, Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen moda okulu IFA PARİS, İstanbul Kampüsü son sınıf öğrencilerinin tasarımlarını Fashion Show kapsamında Fransız Sarayı'nda gerçekleşen bir defile ile modaseverlerin beğenisine sundu. İşte detaylar...

Magazin 02.07.2022, 12:13 02.07.2022, 12:28 arif hür
Fransız Sarayı'nda görkemli defile

Ünlü Koreograf Asil Çağıl'ın koreografisini yaptığı ünlü modeller modeller Zeliha Çal Simge Ünal, Seviye İkbal Tulgar, Derya Ekşioğlu,Turkan Geyik, Oğulşat  Gagşalova, Melissa  Aslan gibi tacli guzeller podyuma çıktı.

Bu sene Paris’te kuruluşunun 40. yılını kutlayan ve 9 yılı aşkın süredir İstanbul Kampüsü’nde faaliyet gösteren IFA PARİS bugüne kadar 6000’den fazla mezun verdi ve uluslararası kapsamda moda dünyasının öncü markalarına seçkin kişiler kazandırdı.

FRANSIZ SARAYI'NDA GÖRKEMLİ DEFİLE

İstanbul’da modanın öncü okulu olma yolunda ilerleyen ve her geçen yıl hem globalde hem de Türkiye’de adını başarıyla duyurmaya devam eden IFA PARİS, moda dünyasını doğudan batıya birbirine bağlayan stratejik bir konumda bulunan İstanbul’da 30 Haziran günü Fransız Büyükelçiliği'nin sahibi olduğu Fransız Sarayı’nda görkemli bir defileye ev sahipliği yaptı.

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı 3. sınıf öğrencilerinin mezuniyet koleksiyonunu içeren bu Moda show’u kültürel uyumu koruyan, uluslararası harmanlanmış, sürdürülebilir ve her yönüyle yenilikçi tasarımlar ile ortaya çıktı.

KOLEKSİYONLARI SERGİLENDİ

Tüm tasarım programı öğrencileri ile birlikte IFA PARİS İstanbul ekibi vizyonlarının yansıtıldığından emin olmak için yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürdü. Mezun olan öğrenciler tasarımlarını hazırladıktan sonra jüri sunumlarını gerçekleştirmelerinin ardından defile için hazır hale geldiler.

30 Haziran günü gerçekleşen defilede IFA PARİS İstanbul Moda Tasarımı ve Teknolojisi programı mezunlarından AitadzLalaeva, Asil Lawabna, Gamar Hasanova, Lynn Abdul Al, Negin Sadat Naji, Simge Çam, Syeda Kayanath, Tasneema Karima, Tuba Mueen, Warde Jubran’nın hazırladıkları koleksiyonlar ve Paris Kampüsü öğrencilerinin tasarımları bu özel davette sergilendi. 

#IFA Paris #haber #Moda #defile
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