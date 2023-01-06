Fotoğrafın Hikayesi Ortaya Çıktı

Hürriyet'ten Savaş Özbey, iki gün gündem olan Selda Bağcan'ın fotoğrafının hikayesini yazdı. Selda Bağcan ve Emel Müftüoğlu, yanlarında Demet Akbağ’ın da olduğu bir fotoğraf paylaştılar ki photoshop’tan üçü de 18’lik genç kız gibi görünüyor. Yapılan yorumlar gırla: “Gençliklerinde bile bu kadar genç değildiler...”

O karenin hikâyesini öğrendim.

Meğer Selda Bağcan, bundan 1 yıl önce banyoda gördüğü örümceğin üstüne basmamak için dengesini kaybedip düşmüş. O gün bugündür dizlerinde problem varmış. “Sahneye çıkıyorum ama ne çektiğimi ben bilirim” diyor. Emel Müftüoğlu da daha önce Demet Akbağ’a yaptığı gibi Selda Bağcan’ı kendi doktoruna götürmüş. Üçü böylece doktorun muayenehanesinde bir araya gelmişler.

Gelmişken bir fotoğraf çektirelim diye karar vermişler. Selda Bağcan “Aman göbekten yukarısını çekin, göbeğim çıkmasın” demiş. Emel Müftüoğlu “Merak etmeyin, o iş bende” diye cevap vermiş, sonra gençlik filtresi uyguladığı kareyi diğerlerine de göndermiş. Demet Akbağ fotoğrafı paylaşmadı.

Ama Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan ve doktor paylaştı.

“Biliyorsun, ben hep doğallıktan yanayım ama çok hoşuma gitti, baktım 18’lik gibi olmuşum, eğlence olsun diye paylaştım” diyor Bağcan.

Karar vermiş, bundan sonra da yapacakmış böyle eğlenceler.

Yap, hakkındır Selda Abla, eğlen, herkes yapıyor ama en çok sana yakışıyor.

Dizlerin için de acil şifalar dileriz.