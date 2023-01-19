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Flaş İtiraf: Çocuk Yaşta Annem Oldum

Bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından olan oryantal Tanyeli, flaş açıklamalarda bulundu. Ünlü oryantal, çocuk yaşlarda anne olduğunu itiraf etti. İşte haberin detayları...

Magazin 19.01.2023, 12:56 19.01.2023, 12:59 sercan
Flaş İtiraf: Çocuk Yaşta Annem Oldum
Bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından olan oryantal Tanyeli, Selim Akar’ın sorularını yanıtladı.
Tanyeli dikkat çekici itiraflarıyla şaşırttı. Bir döneme damga vuran oryantal Tanyeli, Selim Akar'ın YouTube’da yayınlanan Selim Akar Sorarsa? programına katıldı.
Uzun süredir gözlerden uzak olan ve Türkiye'yi terk ederek kendine yeni bir dünya kuran Tanyeli sorulara açık açık yanıt verdi.
Tanyeli, "Oryantal olmak istemedim, 14 yaşındaydım geçinmek çocuğuma bakabilmek adına zorunlu olduğum için dans etmeye başladım. Bir yandan mağazada çalışıyordum. Kazandığım para yetmeyince bir yandan çay bahçelerinde düğün salonlarında dans etmeye başladım. İlk sahneye çıktığımda utanarak dans ediyordum. Ben çocuk yaşta annen oldum. Çocuk anne olarak çöpten bulduğum puset ile çocuğumu yanımdan ayırmıyordum. Annesiz büyüdüm diyebilirim. Ben annemin çocuğu olamadım ama o kaza geçirdikten sonra annem benim çocuğum oldu. Annemi zor affettim ama sonrasında iyi ki benim annem o olmuş dedim. Evsiz kaldığımda çocuğumla Ortaköy camine sığındım. Cami hocası beni orada çaresiz görünce hemen yardım etti. Beş saat cami kapısında beklemem ilgilerini çekmiş ve oraya sığındığımı anlamışlar bir süre onların desteğini gördüm" dedi.

"Hayatımın mihenk taşları var" diyen Tanyeli, "Ayşegül Nadir ve Ebru Gündeş benim için çok kıymetli. Ebru Gündeş çok zor zamanında yanımda oldu. O dönemde rahmetli Nur Yerlitaş beni aradı. Gündeş, 'Senin hikayeni biliyor hemen gelmen lazım' dedi. Ebru Gündeş büyük yüreğiyle yardım etti. Üç sene boyunca onun kadrosunda çalıştım. Onun sayesinde 3 yıl kendi sanatımı sahnelerde icra ederek hayata tekrardan tutundum. Ama arkamda Ebru Gündeş gibi bir assolist desteği vardı. Hakkını ödeyemem. Alagöz Kültür Sanat Topluluğunun yeni projesi Destanların Dansı, tiyatral dans gösterisiyle Hürrem Sultan karakterini canlandıracağım sahneye kapalı kostümler yaptırdım. Sahnede eskisi gibi giyinmeyi tercih etmiyorum.100’e yakın eski kostümü yaktım" şeklinde konuştu.

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