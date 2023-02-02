Flaş iddia! Hadise ile Icardi Sevgili mi?

Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Hadise ’nin,’ın yıldızı Icardi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Ebru Şancı, Söylemezsem Olmaz programında bu iddiayı açıkladı. Şancı, "Bilgiyi aldığım yer çok netti. Bir futbolcunun eşi laf arasında söylemişti. İki taraf da bekar ola biletesi olan bir şey. Biri Hadise biri Galatasaray’ın yıldızı Icardi. Hadise, geçen haftalarda Icardi’den hoşlandığını, tanışmak istediği sinyalini veriyor. Hadise'yi daha önce bir maçta görmemiştik. Maçta da çok eğleniyor. Icardi de çapkınlığıyla bilinir. Icardi’nin ikinci eşi takım arkadaşının eşiydi" dedi.

Hadise, beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz sene boşanmıştı. Icardi ise Arjantinli model Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı.