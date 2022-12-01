Flamenko ateşini podyumda yaktı

İstek şarkının sözlerini bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle sarsılan Selma Oruç, ‘sahnelerde şiddete’ karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen defile adeta teatral bir moda performansına dönüştü.

Performans sanatları ile harmanlanmış görkemli defile modern dans ve müzisyenlerin şovlarıyla büyük beğeni topladı. Yunanlı müzisyen Vasilis Saleas’in hafızalardan silinmeyecek bir performans sergilediği gecede; Sevil Uyar baş manken olarak podyumda boy gösterdi.

PODYUMDA FLAMENKO RÜZGÂRI ESTİ

Selma Oruç “Flamenko” dansçılarından esinlenerek hazırladığı koleksiyonda moda şöleni yaşattı. Fırfırlı, saçaklı ve kırmızı güllerin ön planda olduğu göz alıcı kıyafetlerde flamenkonun tutkusu vardı. Flamenko kültürünü temel alan moda şovunda, ruhlara işleyen müzikleri, ritmik dansları podyumda yaşatıldı.

Defilenin en sıra dışı anı ise ‘Bu şarkıyı ben bilmiyorum’ diyen müzisyenin ardından ışıklar kapanıp silah sesi duyulması oldu. Yaklaşık 1 saat süren defile sonunda podyuma baş manken Sevil Uyar ile beraber çıkan Selma Oruç, ayakta alkışlandı

Defileye gelenler arasında Müjdat Gezen ve Gökhan Çıra göze çarptı.