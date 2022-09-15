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Fırat Tanış: Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum!
Oyuncu Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati programında alkol tedavisi gördüğü dönemi anlattı.
Ahmet Mümtaz Taylan Fırat Tanış'a alkol tedavisi gördüğü dönemi hatırlatarak, "Bir dönem alkol tedavisi gördün ve içkiyi bıraktın. Bunu röportajlarında anlattığın ve benzer şeyler yaşadığım için gönül rahatlığıyla soruyorum, bunu yapmasaydın yine aynı yerde olabilir miydin?" diye sordu.
Fırat Tanış "Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Olmazdım. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımsız olmanız, bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Orada iç rehber işte... Kim bilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama, bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki" diye konuştu.
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