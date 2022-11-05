Filmin Afişi Ortaya Çıktı!

Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı filmde Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Ünal Yeter, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Yeşim Dalgıçer, Gökçe Özyol, Barış Başar, Irmak Aydın, Elif Melda Yılmaz, Billur Yılmaz ve Emir Sefa Yıldırım gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Afişiyle sosyal medyada merak uyandıran 'Sil Baştan Kaynanam', 9 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

SİL BAŞTAN KAYNANAM KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar’ın üstlendiği ‘Sil Baştan Kaynanam’da iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan Ceylan (Algı Eke) ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen Ünal’ın (Alper Saldıran) kahkaha ve macera dolu serüveni anlatılıyor.