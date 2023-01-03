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Filiz Taçbaş'tan Olay Pozlar
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, çektirdiği fotorğaflarla olay yarattı. Ünlü oyuncu, Selim Akar’ın objektifinin karşısına geçti. Taçbaş, karelere “2023 merhaba” yazarak, gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, olay yaratan 58 yaş pozlarının ardından ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Selim Akar’ın objektifine “2023 merhaba” pozlarıyla gündeme oturdu.
Ünlü modacı Burcu Sedef imzalı tasarımla yeni yıl pozları veren Filiz Taçbaş kusursuz güzelliği ve fit görüntüsü ile şaşkına çevirdi.
Spora tutkunluğu bilinen, adına tenis turnuvalar düzenlenen ünlü oyuncu, "Çok spor yapıyorum .Az photoshop kullanıyorum. Doğal olmayı seviyorum" dedi.
Taçbaş'ın kareleri hayranlarından ilgi gördü.
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı kareyle gündem olmuştu.
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