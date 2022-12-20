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Filiz Taçbaş'ın Olay Yaratan Pozları
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, 58 yaş pozları için ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Ünlü oyuncunun pozları, sosyal medyada olay yarattı. İşte haberin detayları...
Filiz Taçbaş, 58 yaş pozları için ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Selim Akar’ın objektifine poz verdi.
Dünya modasında ismini duyuran ünlü modacı Yağmur Özer’in Paris Fashion Week’te tanıttığı deri tasarımla objektiflere poz veren Taçbaş’ı görenler 30’lu yaşlara klonlamış sanki gibi yorumlar yaptı.
Sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan ünlü oyuncu genç, dinamik, iddialı haliyle gündem oldu.
Setleri bırakmadığını söyleyen Filiz Taçbaş, "Bu fotoğraflar sonrası cast olarak yapımcıların aklı karışabilir ama gencim, 58 yaşındayım, ne olmuş yani?" diyerek espri yaptı.
En son çukur dizisinde oynayan Taçbaş, geçtiğimiz hafta 1999 yılında T.C. Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından İstanbul gelir vergisi sıralamasında vergi rekortmenleri arasında 79'uncu sırada olduğunu gösteren 'Teşekkür' belgesinin ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu.
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