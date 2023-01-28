Filiz Taçbaş Hayatının En Büyük Pişmanlığını Açıkladı 

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Selim Akar'ın YouTube’da yayınlanan Selim Akar Sorarsa? programına katıldı.

"GÜZELLİK YARIŞMASINA OKUL VESİKALİK FOTOĞRAFIMLA BAŞVURDUM"



“Oyuncu olmasaydım futbolcu olurdum hatta Filiz Kız Futbol takımından teklif aldım ama ailem izin vermedi.1981 senesinde Saklambaç yarışmasının düzenlediği yüz güzeli yarışmasında birinci oldum. Ailem oyuncu olmamı istemedi. Ailemden gizli yarışmaya başvurdum. Paramda olmadığı için ailemden bunun için para isteyemeyeceğim ve gizli yapacağım için yarışmaya başvuru fotoğrafı olarak okul vesikalık fotoğrafımı gönderdim. Müdür odasına gittim. Hocam ben sizden bir fotoğraf rica edebilir miyim? dedim. Ne yapacaksın fotoğrafı yoksa evlendiriyorlar mı? seni deyince evet evlendiriyorlar hocam dedim. Güzellik yarışmasına başvuracağımı söyleyemedim. Ailem güzellik yarışmasına eve gelen telgrafla öğrendi. Ailem önce tepki gösterdi. Özellikle babam kabul etmedi. Zaten o gelmedi ben annemle gittim. Birinci oldum. Benim için basamak oldu.”





“HOLLYWOOD FARKIMA VARDI”

Hollywood’dan bana teklif geldi. John Harris adlı bir yönetmen, Cannes Film Festivali’nde getirip sözleşmeyi koydu önüme. Hatta Oscar ödül törenine davet edildim. Beni orada görmüş, çok beğenmişler. Projedeki o tipe çok uyuyormuşum. Iyi de para vermişlerdi. Türkiye’de dizim devam ettiği için gidemedim.



“ONLARI YOK ETMEK İSTEDİM”



Pişman olduğunuz pozlarınız var mı sorusuna? var tabiki onları yok etmek istedim. Çok küçüktüm aptalca şeylerdi. Hayatımdaki en büyük pişmanlığım bu pozlar olabilir. Keşke yapmasaydım. İnsanlar seni asıyor ve ön yargılı davranıyorlar. Bu birçok sanatçıya yapıldı. İnsanlardaki en büyük sorun empati yoksunluğu ve ön yargılı davranmaları, insanlar sanıyor ki kendi gibi onun gibi yaşamak zorundasın, onun gibi düşünmek zorundasın bu pozlar çekilirken ben kandırıldım diyebilirim. Ama ben unuttum. Ben 40 senede çok güzel ve kaliteli işler yaptım bu sebeple sonrasında değil 40 yıllık oyuncuyum.





PRENS’TEN EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM



Diziden beni görüp hayran olan bir Ortadoğulu prens benimle evlenmek istedi düğün hediyesi olarak maden teklif ettiler ben kabul etmedim.



MAKSİM’DE İSTESEYDİM ÇIKARDIM



Maksim gazinosunda sahneye çıkmam için Fahrettin Aslan’dan teklif aldım. İsteseydim Maksim ’de assolist olarak sahneye çıkardım…

