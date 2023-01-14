Ferman Akgül: Yoluma Solo Devam Etmeyi Hiç Düşünmedim

Bir Kadın Çizeceksin ve Dursun Zaman parçalarıyla hayatımıza giren Manga’nın solisti Ferman Akgül, müziğe başlama hikâyesinden Eurovision’a, yazdığı öykü kitabında korku filmi hayaline kadar bilmediğimiz birçok farklı yönünü bu hafta Akşam Cumartesi’ye anlattı. Home stüdyosunda bizleri ağırlayan Akgül, yeni projelerinden de bahsetti. Dedesi ile Âşık Veysel’in hikâyesini sahneye taşımaya hazırlanan Akgül, Eurovision maceralarını ise kaleme aldığını ilk kez açıkladı. Manga ile Antroposen 002 adlı albüm için çalışmaların sürdüğünü ekleyen Akgül, TRT Müzik’te İstanbul Düetrio programına devam ediyor.

KORKU FİLMİ ÇEKMEK İSTİYORUM

Bumerang, Ferman Akgül’ün yeni filmi… ‘’Hem aksiyon hem komedi var içinde.

Ben de başrollerden biriyim. Hikâye tanıdık ama farklı tipleme ve karakterler var. Konusu, 3 tane arkadaş eğlenmeye gidiyor ve talihsiz bir gecenin ardından bir mafia üçgeninde buluyorlar kendini. Vizyon için doğru zamanı bekliyoruz. Belki dijital platformlara da verilebilir.

ÂŞIK VEYSEL İLE DEDEMİ SAHNEYE TAŞIYACAĞIM

‘’TRT Müzik ile yaptığımız programlar sayesinde Anadolu’yu gezdik. Bir gün Sivas’a anneannemin yanına gittik onunla da röportaj yaptık. O zaman anneannem dedem ile Âşık Veysel’i anlattı. Emlek yöresi derler bizim orada. Bu ozanlar hep iç içeymiş. Dedem de ozan benim. Adı, Aziz Üstün… Âşık Veysel’le beraber gezmişler. Onların hikâyesinde sinematografi k bir şey var. Âşık Veysel dedeme bir iltifatta bulunmuş, “Sen benden de büyük olurdun da sabretmedin.” Dedemin şiirlerinde hep gurbet, özlem ve çokça aşk var. Hep yoldan geri dönmek istemiş. Dedemin bestelenmiş ve bestelenmemiş şiirleri var. Elimizde az da olsa kayıtları ve defterleri var. Biz Manga ile iki tane eser yaptık. Bu sene Âşık Veysel yıl ilan edildi. Ben de bu amaçla bir program yapacağım. Piyanist Hyung Ki Joo, ben ve bir anlatıcı olacak. 15 Haziran ve 14 Ekim’de yapacağız. O Âşık Veysel’i yorumlayacak ben de dedemi. Henüz yeri belli değil. Sonrada Âşık Veysel ile dedemin hikâyesini beyaz perdeye taşımak istiyorum.’’ şeklinde konuştu.