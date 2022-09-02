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Feride Hilal’in yeni klibinde oyun severlere sürpriz!

Feride Hilal Akın’ın söz ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi “Soygun” 2 Eylül’de DMC etiketi ile yayında. 

Magazin 02.09.2022, 18:50 Emrah
Feride Hilal’in yeni klibinde oyun severlere sürpriz!

Aranjesinde Ozan Bayraşa imzası olan tekli, tutkulu aşkından dolayı sonunu bilmesine rağmen bir aşk hikayesini yaşamak isteyenleri konu alıyor.

Silvyo yönetmenliğinde çekilen klipte, Feride Hilal Akın 3 ayrı karakterde karşımıza çıkıyor. Oyun severlere gönderme yapılan klipte ise her hikaye yeni karakterlerin seçimiyle başlıyor, yapılan bir soygun sonrası olan kovalamayı ve ihaneti konu alıyor. “Soygun” 2 Eylül’de DMC etiketi ile tüm dijital mecralarda, klibi ise NetD kanalında yayında! 
 

#Feride Hilal Akın #Magazin #Snobmagazin
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