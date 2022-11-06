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Fedon Eda Taşpınar'a Rakip Oldu

Fedon'un adeta ikizi gibi olan oğlu Theo, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'a yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Babası Fedon'un yeni bir işe adım attığını ifade eden Theo, “Yakın zamanda tıpkı Eda Taşpınar gibi ‘Fedon güneş yağları'nı çıkartacağız, onunla ilgili çalışmaların başındayım. Ürünümüz yakında babamın bronzluğuna özenen herkesin evinde olacak” dedi.

Magazin 06.11.2022, 08:04 tarkan abdullahoğulları
Fedon Eda Taşpınar'a Rakip Oldu
Greek müziğin usta ismi Fedon, 39 yıl sonra tekrar İstanbul gece hayatında Zorba'da sahne almaya başladı. 'Aşığınım' ve 'Nerdesin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi Fedon eski mekanındaki ilk gecesinde sevenlerinin karşısına ilk programında giydiği kıyafetle çıktı. Sanatçının yıllara meydan okuması, yaşını göstermemesi herkesi şaşırtırken asıl şoku 'oğlu Theo'yu görenler yaşadı. 46 yaşındaki Theo ile Fedon'u birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Görenlerin ikiz kardeş zannettiği baba oğul çoğu zaman bir örnek giyiniyor. Renkli giyim tarzlarıyla da dikkat çeken baba oğul bu konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. İlk kez bir röportaj veren Theo Kalyoncu, 20 yıl önce babasına benzeyebilmek için yaptıklarını gülerek anlattı: "25 yaşındaydım, babama benzemek istiyordum ama saçım sakalım bir türlü beyazlamıyordu. Gittim saç ve sakalı boyattım, sözde beyaza... Oldu sarımsı, platinimsi, saçma sapan bir renk. Gören gülüyordu. Meğer kademeli boyatmak gerekiyormuş ama zormuş beyaz yapmak. Bir daha asla boyatmadım. Gönlüme göre oldu; kendiliğinden zaman içinde beyazladı. Babamla birebir aynı olduk, çok mutluyum, görüntüm benzedi, şansım da ona benzesin" dedi.

Theo Kalyoncu, "Sizi Fedon zannedip imza isteyen oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine "Babamın konseri için Antalya'ya gitmiştik Ruslar yolumu kesip benden 'Fedon' diyerek imza istedi. Beni Fedon zanneden ya da "Fedon'un oğlu olmalısın, aynısısın" diye yolda çevirip soranlar çok oluyor" diye konuştu.

Babası Fedon'un menajerliğinin yanı sıra mekan işletmeciliği de yapan Theo Kalyoncu, "Babamla gece hayatının içindeyim ama o dünyayı sevmiyorum. Ben gündüz yaşamayı, denizi, tekneleri, motosikletleri seviyorum. Bu anlamda da babama benziyorum zaten. Öte yandan, turizm otelcilik okudum, işletmecilik, menajerlik derken pandemide işler durunca emlakçılık yapmak istedim. Sertifika aldım ama sadece bir tane ev satabildim. Bütün emlakçılık deneyimim bu kadarla bitti gitti" şeklinde konuştu.

Babasının yanından bir an olsun ayrılmadığını söyleyen Theo, şimdi yeni bir ürün çıkartma heyecanı yaşadıklarını söyledi. Theo, "Yakın zamanda tıpkı Eda Taşpınar gibi 'Fedon güneş yağları'nı çıkartacağız, onunla ilgili çalışmaların başındayım. Ürünümüz yakında babamın bronzluğuna özenen herkesin evinde olacak" dedi.




#eda taşpınar #Fedon #güneş yağı #Magazin
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