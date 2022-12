Fazıl Say'dan Şok Karar

Geçtiğimiz günlerde üç yıllık eşi Ece Dağıstan ile boşanan Fazıl Say'dan şok bir karar geldi. Boşandıktan sonra Beykoz Adliyesi'nde eşiyle el ele çıkan sanatçı, sosyal medyaya ara vereceğini açıkladı.

Instagram'dan duyuru yapan Say, "İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var. Konserlerde “iyi”yi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz? Çoğumuzun durumu böyle olabilir. Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza. 21. Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik... Ya şimdi?" dedi.

"DÜNYA İYİ DEĞİL"

Sözlerine "Bu ülke de iyi değil" diyerek devam eden Say, "Dünya da iyi değil. Kötü etkiliyor insanları... İyiye inanan insanları... Sağlıcakla kalın. Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim. Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri.. Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim. Sevgiyle, içtenlikle... Not; Konser , turne ve albüm duyurularımızı tüm @fazilsayofficial sayfalarından takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.