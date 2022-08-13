Fatma Turgut’tan yeni single müjdesi

Dillere pelesenk olan şarkıları kendilerini dinlemeye gelen müzikseverlerle buluşturan Fuat Güner ve Fatma Turgut, yaklaşık iki saat kaldıkları sahnede seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sahnede birlikte söyledikleri şarkıların birçok kez tekrarını isteyen müzikseverlerle sohbet eden Fatma Turgut, yeni single müjdesini verdi. Başarılı şarkıcı; "Öncelikle Fuat abiye çok teşekkür ederim. Kendisini çok severim ve aynı sahnede olmaktan keyif alıyorum. Ben de Eylül ayında yeni bir single çıkarmayı planlıyorum" diyen Fatma Turgut, sevilen şarkılarını seslendirmeye devam etti. İkili, Metropol İstanbul konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla adeta dev bir koro oluşturdu.

