Fatih Ürek'ten Mali ve Demet Akalın'a Gönderme

Fatih Ürek, Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu.

Sosyal medya uygulaması TikTok'un fazla abartıldığını ve bu yüzden yuvaların yıkıldığını söyleyen Fatih Ürek, TikTok'u aktif kullanan Mehmet Ali Erbil için ise "TikTok meselesini hiç anlamış değilim. Ahlaki durumları da biraz bozuyor. Olamaz dediğim şeyleri orada görmeye başladım. Anadolu insanı da bunu yapıyor. Ülke olarak her şeyi abartıyor muyuz? Onu sorgulamaya başladım. Benim TikTok hesabım yok. Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. TikTok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden Mehmet Ali ile çok bir araya geliyorduk. Herkesle o kadar mazim var ki hatta bana kara kutu derler."

"DEMET AKALIN KİMLE KONUŞTUĞUNA DİKKAT ETSİN"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a da sert sözlerle yüklenen Fatih Ürek, "Demet Akalın'ı 17 yaşından beri tanıyorum. Demet Akalın artık dengelerini korumak zorunda. O bir anne ama ne yapacağını bilmiyor. Kalıbından çıkması gerekiyor. Belki güvenememe sorunu yaşıyordur ama kime güvenip güvenmeyeceğini bilmesi gerekiyor. Özünde iyi niyetli ama böyle giderse kaybetmeye mahkum. Selamün aleyküm- aleyküm selam der geçerim. Kimlerle konuştuğuna dikkat etsin. Yanlış insanları seçti. Ona demişler ki 'Fatih Ürek senin kızına beddua etti' çok mantıksız. Kendi kendine saçmaladı ve benim için bitmiştir. Çarşısı pazarı açık olsun hayırlı işler diliyorum. Egoları fazla yüksek geldi. Tapılası bir kadın olmak istiyor ama tapılası değil. Benim için yok, bitmiştir. Artık hiç kimse değil" dedi. Fatih Ürek ile Demet Akalın, bir süredir konuşmuyor.