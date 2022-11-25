Fatih Terim'in Acı Günü

Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim’de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu.

YARIN DEFNEDİLECEK

Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı. Fatih Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim’i kaybetmişti.

Nuriye Terim’in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık’ta defnedilecek.