Fatih Portakal Hakkında Flaş İddia! İlk Açıklama

Yeni yayın dönemi öncesinde TV kanallarında hareketlilik başladı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 10 yıldır FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicilerin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transfer olduğunu duyurdu.

Bu transfer haberinin ardından medya kulisleri yeni bir iddia ile çalkalanmaya başladı.

O DA MI HALK TV'TE GEÇİYOR?

Bir dönem FOX TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın da Cafer Mahiroğlu ile temasta olduğu ve Halk TV'nin kadrosuna katılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sabah kuşağında İsmail Küçükkaya, akşam kuşağında ise Fatih Portakal, yüksek reyting rakamlarıyla FOX TV'yi zirveye taşıyordu.

"ANA HABER DÖNEMİNİ BİTİRDİM AMA..."

Fatih Portakal, geçtiğimiz yıl herhangi bir kurumda çalışıp çalışmayacağına dair soruya şu yanıtı vermişti:

"Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım, kabul ederse çıkarım. Ana haber dönemini bitirdim ama karşılıklı sorgulamaya dair bir sohbet programı olabilir, ama benim şartlarımla"

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal (2 Şubat 1968, Nazilli), Türk gazeteci, sunucu ve YouTuber.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurt dışına yerleşmesi gerekince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmuştur.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür. Aynı ödülü 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde de almıştır. 2020 yılında ise FOX Ana Haber'deki Fatih Portakal ile FOX Ana Haber programından ayrıldığını duyurmuştur. Günümüzde; kendine ait olan Fatih Portakal adlı YouTube kanalında gündemi değerlendiren içerikler üretmektedir, güncel olayları değerlendirmektedir.