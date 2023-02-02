Fashion TV & Fashion TV Token 11. Moda Ödülleri Sahiplerini Buldu
11. Fashion TV & Fashion TV Token Moda Ödülleri dünyaca ünlü moda kanalı Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın ev sahipliğinde ve Fashion TV dijital para projesi Fashion TV Token (FTVT) ana sponsorluğunda gerçekleşti.
Tören Maslak’daki Şişli Üniversitesi FashionTV işbirliği ile açılan moda ve güzellik okulu Fashion Campus İstanbul’da yapıldı. Moda, iş dünyası ve medyanın en iyilerinin ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy yaptı.
BİLLUR KALKAVAN ONUR ÖDÜLÜ İLE ANILDI
Yılın En İyi Gelinlik Tasarımcısı Ödülü’nü Pınar Bent, Yılın En İyi Moda Tasarımcısı Ödülünü ise Yasemin Yılmaz aldı. Gecede modacıların kreasyonlarını sergilediği defilede Wilma Elles ile Şebnem Schaffer podyuma baş manken olarak çıktı. Ödül töreninde geçtiğimiz Ekim ayında vefat eden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan’a verilen “Onur Ödülü” anons edilirken salondaki davetliler de Billur Kalkavan’ı alkışlayarak andılar.
Kalkavan’ın onur ödülünü hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı aldı. Yılın En İyi Pop Müzik Şarkıcısı ödülünü alan Selen Görgüzel törende mini bir konser verdi. Sahneye transparan kıyafeti ile çıkan sanatçı şarkılarının yanı sıra kıvrak dansı ile de dikkat çekti. FashionTv Token CEO’su Tolga Altay gecede yaptığı açıklamada, yakın bir zamanda global iki borsada listeleneceklerini ve yatırmcılarının FashionTv Token’ı ellerinde tutmalarının kendilerine büyük kazanımlar getireceğini belirtti.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Trabzonspor
|21
|38
|6. Adana Demirspor
|20
|37
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6