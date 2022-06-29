Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı bitti

Faruk Sabancı ile Dilay Korkmaz yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşamaya başladı. Bu süreçte iki kez araları bozuldu.

14 Şubat’ta gittikleri Mısır’dan dönünce ayrıldılar. Faruk Sabancı’nın “Fikir anlaşmazlığı”, Dilay Korkmaz’ın “Artık geri dönüşü yok” dediği iddia edilmişti. Gelin görün ki, birbirlerinden vazgeçemediler. İlişkilerinde yeni bir sayfa açtılar.

Ancak çift yeniden ayrıldı. Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı sosyal medyadan da birbirini takibi bıraktı. Faruk Sabancı, Dilay Korkmaz’ın kız kardeşi olan Dilara Korkmaz‘ı tabip etmeye devam ettiği görüldü.

