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Farah Zeynep Abdullah'tan Demet Özdemir ile Engin Akyürek Dizisine Gönderme
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisiyle ilgili göndermesi dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Farah Zeynep Abdullah'ın attığı tweet dikkat çekti. Oyuncu, Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in başrolünü paylatığı Adım Farah dizisi için gelen teklifi reddettiği iddia edilmişti.
Abdullah yerine yapımcı Demet Özdemir ile anlaşmıştı. Farah'ın ise, "Diziye bu ismi vermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi?" dediği de söylenmişti.
Abdullah, kendi adının dizinin ismi olmasına tepki gösterdi. Abdullah, "Benim adım Farah araştırmanızı öneririm" diyerek, diziye isminin verilmesinden rahatsız olduğunu göstermiş oldu.
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