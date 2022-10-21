Farah Zeynep Abdullah önce Bergen’i sonra Umut Evirgen’i aldı!

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, son olarak Alina Boz'u yakın takibe almıştı.

ALİNA BOZ RAHATSIZ OLMUŞTU

Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Çapkın işletmeci daha sonra Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan’da birlikte görüntülenmişti.

Evirgen ve Abdullah bu kez Yunanistan’daki bir konserde ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah’ın, Serenay Sarıkaya’nın oynayacağı kesinleşen “Bergen” rolünü kapması büyük ses getirmiş, haftalarca konuşulmuştu.

Abdullah, Bergen’in ardından şimdi de Serenay Sarıkaya’nın ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen’in kalbini çaldı.

Bir süredir birlikte oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, Yunanistan’da aynı konserden paylaşım yapınca yakayı ele verdi.

George Mazonakis’in konserine giden sevgililer peş peşe yayın yaparak, dedikodulara son noktayı koydu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN SAYESİNDE TANINDI

İşletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile adını duyurduktan sonra Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile birilkte olmuştu. Farah Zeynep Abdullah ise daha önce Eser Yenenler, Gökhan Tiryaki, Caner Cindoruk, Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol, Reynmen ve DJ Artz lakaplı Efe Çelik ile aşk yaşamıştı.

