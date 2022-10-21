Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah önce Bergen’i sonra Umut Evirgen’i aldı!

Ünlü isimlerle aşk yaşamayı seven işletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya’dan ayrılır ayrılmaz Farah Zeynep Abdullah ile birlikte olmaya başladı. Geçen hafta Emirgan’da görüntülenen ikili bu kez Yunanistan’da ortaya çıktı. 

Magazin 21.10.2022, 21:53 21.10.2022, 22:57 Emrah
Farah Zeynep Abdullah önce Bergen’i sonra Umut Evirgen’i aldı!

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, son olarak Alina Boz'u yakın takibe almıştı.

ALİNA BOZ RAHATSIZ OLMUŞTU

Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Çapkın işletmeci daha sonra Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan’da birlikte görüntülenmişti.

Evirgen ve Abdullah bu kez Yunanistan’daki bir konserde ortaya çıktı. 

Farah Zeynep Abdullah’ın, Serenay Sarıkaya’nın oynayacağı kesinleşen “Bergen” rolünü kapması büyük ses getirmiş, haftalarca konuşulmuştu.

Abdullah, Bergen’in ardından şimdi de Serenay Sarıkaya’nın ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen’in kalbini çaldı. 

Bir süredir birlikte oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, Yunanistan’da aynı konserden paylaşım yapınca yakayı ele verdi.

George Mazonakis’in konserine giden sevgililer peş peşe yayın yaparak, dedikodulara son noktayı koydu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN SAYESİNDE TANINDI

İşletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile adını duyurduktan sonra Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile birilkte olmuştu. Farah Zeynep Abdullah ise daha önce Eser Yenenler, Gökhan Tiryaki, Caner Cindoruk, Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol, Reynmen ve DJ Artz lakaplı Efe Çelik ile aşk yaşamıştı.
 

#farah zeynep abdullah #serenay sarıkaya #Umut Evirgen #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 10 9
16. Antalyaspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 10 18
3. Sakaryaspor 10 18
4. Boluspor 8 15
5. Bodrumspor 9 17
6. Pendikspor 8 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3