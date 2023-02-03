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Fahriye Evcen’in Zor Anları
Fahriye Evcen, önceki gün büyük oğlu Karan ile birlikte Maximum Uniq’te Dinosaurs World Live’ın gösterisini izledi. Evcen, röportaj verdiği sırada oğlunun birden ağlaması üzerine zor anlar yaşadı.
Geçen ay ikinci bebeğini kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün büyük oğlu Karan ile birlikte dinozor şovu Dinosaurs World Live’ın Maximum Uniq’teki gösterisini izledi.
Gösteri öncesi kameraların karşısına geçen Fahriye Evcen, oğlu Karan ağlamaya başlayınca zor anlar yaşadı.
İkinci oğlu Kerem’in doğumu sonrası yaşadıklarını muhabirlere paylaşan Evcen, Karan’ın ağlaması üzerine röportajını yarıda kesmek zorunda kaldı.
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