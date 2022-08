Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi

Burak Özçivit, iki aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ve Nisan 2019'da dünyaya gelen oğulları Karan, şimdilerde Bodrum'da mavi tur yapıyor. Çift, geçtiğimiz gün Yalıkavak'a demir attı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 3 yaşındaki oğlu Karan’ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum Amerikan Hastanesi’ne başvuran Evcen’in de test sonucu pozitif çıktı.

Anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit’in de test yaptıracağı öğrenildi.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984'te İstanbul'da Bülent Özçivit ve Ceyhan Özçivit'in oğlu olarak dünyaya geldi. Burçun Özçivit adında bir kız kardeşi var. 2000 yılında Kazım İşmen Lisesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde eğitim gördü. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçildi. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini, Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırmıştır. Başarılı oyuncu Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinin ilk sezonu 20 Kasım 2019'da Türkiye'de büyük bir başarı ile gösterime girdi. Dizi, ünlü dizi Diriliş Ertuğrul'un kahramanı Ertuğrul'un Osmanlı hanedanının oğlu ve halefi Osman Gazi'nin hikayesini anlatıyor. Şu anda ikinci sezon Türkiye'de de büyük bir başarı ile yayınlanıyor. 3'ü En İyi Erkek Oyuncu Burak Özçivit'in aldığı 10 ödüle layık görülen dizi, aralarında Pakistan, Arnavutluk ve Tunus'un da bulunduğu 35 ülke tarafından satın alındı.

BURAK ÖZÇİVİT EŞİ KİM?

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. 13 Nisan 2019'da İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan oğullarına Karan ismini vermişlerdir.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Fahriye Evcen aslen Samsun Bafralıdır fakat baba tarafından Yunanistan Kavala, anne tarafından Çerkes kökeni vardır.

Verdiği bir röportajda, Almanya'da yaşadığı dönemde ailesiyle birlikte zor günler geçirdiğini söyledi. 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler, Solingen şehrinde Türkler'in yaşadığı evleri kundaklamaya başlayınca dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttular.

Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterini oynayarak yaşadı.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Necla' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İlk sinema filmi deneyimini 2007 yılında 'Cennet' adlı filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

FAHRİYE EVCEN ÖZEL HAYATI

1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, 2022 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Evcen, 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile evlendi. Çiftin 'Karan' (d.2019) adında bir oğlu bulunuyor.