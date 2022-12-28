Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Çocuklarına Verecekleri İsim Belli Oldu

haberine göre; Kerem ismini verecekleri öğrenildi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ınine göre; Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019’da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci oğlunu kucağına almaya hazırlanan çiftin, bebeklerinin ismi de belli oldu. Çiftin iki ay sonra dünyaya gelecek oğullarınaismini verecekleri öğrenildi.

Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından da hamilelik fotoğraflarını “Kavuşmaya az kaldı” notuyla yayınladı ve binlerce beğeni aldı.

Burak Özçivit ise eşinin pozlarını kendi sayfasından beğeniye sunup şunu yazdı: “Su gibi...”