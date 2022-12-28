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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Çocuklarına Verecekleri İsim Belli Oldu
Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci bebeklerine verecekleri isim belli oldu. Çift, 2 ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem adını verecek. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019’da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci oğlunu kucağına almaya hazırlanan çiftin, bebeklerinin ismi de belli oldu. Çiftin iki ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem ismini verecekleri öğrenildi.
Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından da hamilelik fotoğraflarını “Kavuşmaya az kaldı” notuyla yayınladı ve binlerce beğeni aldı.
Burak Özçivit ise eşinin pozlarını kendi sayfasından beğeniye sunup şunu yazdı: “Su gibi...”
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