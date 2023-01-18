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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin Mutlu Günü
2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ikinci bebekleri bugün öğle saatlerinde dünyaya geldi. Özçivit, duygusal anlar yaşadı. İşte haberin detayları...
2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğle saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeğine Kerem adını verdi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit’i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı.
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