Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2023'e Böyle Girdi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yeni yılı evlerinde karşıladı. İkinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan çift, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

İkinin bebekleri Karan'ın geç saatlerde uyuduğu görüldü. Özçivit, oğlunu kucağına alarak, poz verdi. Özçivit, "Sağlıkla, huzurla gelen bir yıl olsun 2023" dedi.

Evcen ise, "Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese..." diye yazdı.