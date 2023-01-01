Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2023'e Böyle Girdi
Yer aldıkları diziler sebebiyle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2023 yılını evlerinde karşıladılar. İşte haberin detayları...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yeni yılı evlerinde karşıladı. İkinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan çift, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
İkinin bebekleri Karan'ın geç saatlerde uyuduğu görüldü. Özçivit, oğlunu kucağına alarak, poz verdi. Özçivit, "Sağlıkla, huzurla gelen bir yıl olsun 2023" dedi.
Evcen ise, "Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese..." diye yazdı.
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