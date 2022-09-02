Fahriye Evcen gece yarısı bakın neye aşerdi

'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu son olarak gece yarısı bir paylaşım yaptı. İncir ve kızılcık aşeren Evcen sosyal medyadan saati de paylaşarak dikkat çekti.



