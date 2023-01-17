Fadik’in Kravatını Kürşat Başar Bağladı

Programda giydiği kıyafetinde aksesuar olarak kullandığı kravatı bağlamayı bilmediğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy, çekim ekibinden yardım istedi.

Ceyda Düvenci’nin bir diğer konuğu olarak kanalda bulunan Kürşat Başar, Fadik Sevin Atasoy’un yardım çağrısına tepkisiz kalmadı. Sanatçının kravatını bağladı. Ayaküstü sohbet de eden Atasoy ile Başar güzel bir sanatçı dayanışması gösterdiler.

