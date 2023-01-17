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Fadik’in Kravatını Kürşat Başar Bağladı
Ceyda Düvenci’nin konuğu olarak NTV’’de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına katılan Fadik Sevin Atasoy’un kravatını Kürşat Başar bağladı.
Programda giydiği kıyafetinde aksesuar olarak kullandığı kravatı bağlamayı bilmediğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy, çekim ekibinden yardım istedi.
Ceyda Düvenci’nin bir diğer konuğu olarak kanalda bulunan Kürşat Başar, Fadik Sevin Atasoy’un yardım çağrısına tepkisiz kalmadı. Sanatçının kravatını bağladı. Ayaküstü sohbet de eden Atasoy ile Başar güzel bir sanatçı dayanışması gösterdiler.
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