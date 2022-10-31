Fadik Sevin Atasoy New York'ta bir kez daha seyirciyle buluştu

Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı, MUSE 90401 “Bir Esin Perisi”, Dün gece dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali United Solo Tiyatro Festivali, New York’taki 42'inci Cadde'deki Theatre Row'da seyirci ile buluştu.

New York Broadway’de dünyaca ünlü pek çok sanatçının sahne aldığı The Row Theater’da dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali olarak anılan ve bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen ‘United Solo Performans Festivali”nde ilk kez bir Türk sanatçının oyunu sahnelendi. Fadik Sevin Atasoy, İngilizce oynadığı MUSE 90401 “Bir Esin Perisi” ile sanatseverler, tiyatro eleştirmenlerin karşısına çıktı.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile New York'ta sahnelenen MUSE 90401 “Bir Esin Perisi”, tek kişilik oyunu Tiyatro sevenleri tarafından beğeni topladı.

