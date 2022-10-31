Fadik Sevin Atasoy New York'ta bir kez daha seyirciyle buluştu
Ödüllü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un yazıp seslendirdiği tiyatro oyunu Muse9040, New York'ta seyirci ile buluştu.
Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı, MUSE 90401 “Bir Esin Perisi”, Dün gece dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali United Solo Tiyatro Festivali, New York’taki 42'inci Cadde'deki Theatre Row'da seyirci ile buluştu.
New York Broadway’de dünyaca ünlü pek çok sanatçının sahne aldığı The Row Theater’da dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali olarak anılan ve bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen ‘United Solo Performans Festivali”nde ilk kez bir Türk sanatçının oyunu sahnelendi. Fadik Sevin Atasoy, İngilizce oynadığı MUSE 90401 “Bir Esin Perisi” ile sanatseverler, tiyatro eleştirmenlerin karşısına çıktı.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile New York'ta sahnelenen MUSE 90401 “Bir Esin Perisi”, tek kişilik oyunu Tiyatro sevenleri tarafından beğeni topladı.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Adana Demirspor
|12
|23
|3. Beşiktaş
|12
|22
|4. Başakşehir
|11
|21
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Giresunspor
|11
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Girona
|12
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|11
|4