Ezgi Mola Öğrenciler İçin “Askıda Ne Var?” Dedi

Üniversite öğrencilerine destek olan Askıda Ne Var platformu için kamera karşısına geçen Ezgi Mola, öğrencilere destek verilmesi için çağrıda bulundu. Üniversite yıllarında kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini söyleyen Mola, “Bence iyiliği, sevgiyi, bir karanfil gibi elden ele uzatmak, paylaşmak gerek. Ve bu sene 10’uncu yılını kutlayan Askıda Ne Var sosyal girişimi bunu çok güzel yapıyor, binlerce gönüllüsüyle öğrencilere destek oluyor.” dedi.



Tanıtım filminde yer alan “Sen Bensin, Ben de Senim. Sana Ne yaparsam kendime yapmış sayarım” sözünün anlamını üniversite yıllarında öğrendiğini söyleyen Mola, kendisine de o dönem burs veren bir yardımsever sayesinde, daha rahat bir dönem geçirdiğini ifade etti.



ASKINDA NE VAR? HAKKINDA:

2012 yılında Oğuzhan Canım tarafından üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek, kıyafet, kitap, bilgisayar, beyaz eşya, staj imkanı ve kültür sanat organizasyonlarına bilet sağlaması adına kurulan “Askıda Ne Var”, bu yıl 10’uncu yılını kutluyor. Bugüne kadar yüz binlerce öğrenciye fayda sağlayan Askıda Ne Var’ın kurucusu Oğuzhan Canım;

Üniversite öğrencilerine fayda sağlayan bir sosyal girişimi 10 yıl boyunca ayakta tutabildiğimiz için, her yıl dağıttığımız burs ve ürün miktarını arttırabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Konu gençler olunca “Ne zaman ne isterseniz yanınızdayım.” diyen ve 10. yıl filmimizi taçlandıran Ezgi Mola’ya, destek veren markalarımıza, gönüllülerimize, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. Nice yıllarımız olsun.

dedi.