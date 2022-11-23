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Ezgi Mola Acı Haberi Duyurdu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın bir süredir hasta olduğu bilinen köpeği Kuki yaşamını yitirdi. Mola'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Magazin 23.11.2022, 16:38 23.11.2022, 16:39 arif hür
Ezgi Mola Acı Haberi Duyurdu

Son olarak TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisideki Safiye karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ezgi Mola, köpeğini kaybetti.

Kuki'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mola, Instagram hesabından köpeği ile art arda fotoğraflarını paylaştı. 

"BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ?"

Oyuncu, paylaşımına "Selam söyle Suşi’ye! Ben ne yapacağım şimdi Kuki?" notunu düştü.

Ünlü oyuncu, geçen yıl da köpeği Suşi'yi kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Mola, üzüntüsünü takipçileriyle paylaşmış ve köpeğine "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etmişti. 

EZGİ MOLA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE SEVGİLİSİ KİM?

Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Mercan Ezgi Mola olan güzel oyuncu İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.
Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Şimdilerde Masumlar Apartmanı isimli dizide Safiye karakterine hayat vermektedir.

Ezgi Mola'nın sevgilisi kim?

Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor.

#Magazin #snob magazin #Ezgi Mola
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