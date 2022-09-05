Eylül’de tatile çıktı! Bikinili pozları dikkat çekti

Al Yazmalım, Umutsuz Ev Kadınları, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Can Kırıkları gibi projelerde yer alan ve en son Aşk Mantık İntikam’da Gaye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Duru, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Bodrum’da tatil yapan Duru, bikinili fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Fit vücuduyla dikkat çeken Duru'nun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.