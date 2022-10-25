Eylül Öztürk ödüle doymuyor

Geçtiğimiz akşam Nişantaşı'ndaki Swiss Otel’de düzenlenen “Global Quality Summıt” ödül törenine iş insanı eşi Kenan Özkan ile birlikte katılan Eylül Öztürk, güzelliği ve zarafetiyle gecenin yıldızı oldu.

Düzenlenen gecede “Yılın En İyi İnfluencer” ödülünü alan Eylül Öztürk, “Ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ederim. Bir anne olarak aldığım her ödülü çocuklarıma götürüyorum çünkü bütün başarılarımın arkasında eşim ve çocuklarım var” dedi.

