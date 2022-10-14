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Eylül Öztürk başarısını ticarette de kanıtladı
Güzel oyuncu Eylül Öztürk ve eşi iş insanı Kenan Özkan’ın dört yıl önce kurduğu Fit&Alive Cosmetics, başarısını uluslararası alanda da kanıtladı.
Great Place To Work Enstitüsü sertifikasını hak eden Fit&Alive Cosmetics, Türkiye’nin önde gelen firmaların kazandığı sertifikayı yakaladığı başarı ile kısa bir sürede aldı.
Müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetini de oldukça önemseyen şirket sertifikayla da bu yoldaki başarısını kanıtladı.
Genç girişimci çift bu mutluluklarını ekip arkadaşlarıyla düzenlendikleri parti ile kutladılar. Ayrıca Avrupa’da elde ettiği başarıdan sonra Amerika'daki şirket kurulumlarını tamamlayan Fit&Alive Cosmetics markası, çok kısa zaman içerisinde tüm Amerika’da da satışta olacak.
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