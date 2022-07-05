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Evlilik Yolunda İlk Adım! Ailesiyle Tanıştıracak

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam sevgilisi Selin Işık ile Cihangir'de görüntülendi. Kocaoğlu, sevgilisini annesiyle tanıştıracağını ve evlilik yolunda adım atacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

Magazin 05.07.2022, 12:17 05.07.2022, 17:24 arif hür
Evlilik Yolunda İlk Adım! Ailesiyle Tanıştıracak

Oyuncu Rıza Kocaoğlu (43), geçtiğimiz aylarda meslektaşı Selin Işık’la (35) aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini medyadan uzak yaşamaya çalışan sevgililer önceki akşam Cihangir'de bir mekandaydı. 

Bir kafede oturan ikili, gözlerini birbirlerinden alamadı.

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Muhabirlerle sohbet eden Rıza Kocaoğlu, "Yakında ailemin yanına gideceğim. Selin'i annemle tanıştıracağım" dedi.

Kocaoğlu, "Evlenmeyi düşünüyorsunuz öyleyse?" şeklindeki bir soruya ise, "Neden olmasın?" cevabını verdi.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu (d. 19 Mart 1979, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Kars-Erivanlı ve Selanik kökenli bir aileye doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

2016 yılında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017 tarihinden bu yana Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırmaktır. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6 bölüm olarak yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırmıștır.

SELİN IŞIK KİMDİR?

Oyuncu, sporcu, voleybolcu. 26 Kasım 1987, İzmir doğumlu. 1,69 boyunda, 53 kg’dır. Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu. 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede sinema filmi ile ün kazanan Selin Işık, daha sonra Esaretim Sensin, Siyah İnci, Tam Kafadan dizilerinde oynadı. 2018’den itibaren rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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