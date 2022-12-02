Evlilik Teklifi Bekliyor!

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Etiler'deydi. Özdemir, bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"İŞİMİZİN GEREĞİ NEYSE ONU YAPIYORUZ"

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bestemsu Özdemir, dijital platformlardaki sansürsüz sahneler hakkında konuştu.

Oyuncu, "Bütün projeleri takip etme şansı buluyorum. İşimizin gereği neyse bizler onu yapıyoruz. Bana da gelse ben de kabul ederim ve yaparım" dedi.

Bestemsu Özdemir, yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Serkan Mehmet Durdu ile ilişkisi hakkında ise, "Her şey yolunda. Ben de evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı. (Habertürk)

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.