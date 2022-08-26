Evlilik Kararı Aldılar

Serdar Ortaç’tan boşandıktan sonra İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, bir süre önce yeniden Türkiye’ye gelmişti. “Magazin D”nin sunuculuğunu üstlenen ünlü model, yeni bir aşka yelken açtığı hemşerisi Fergus Hennessy ile önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

EVLİLİK İTİRAFI GELDİ!

Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; Loughnan ve Hennessy Gündoğan’daki bir beachte görüntülendi. Beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken İrlandalı güzel, sorular üzerine “Fergus ile çok mutluyum. Bodrum’a ilk defa geldi ama şansımıza hava kapalı” dedi. Ünlü manken, evlenmeyi düşündüklerini de açıkladı.

CHLOE LOUGHNAN KİMDİR?

1992 yılında İrlanda’da Cork City’e bağlı Blackrock köyünde doğan Chloe, İrlanda üniversitesi Gazetecilik bölümünü yarıda bırakmış ve Paris'e giderek bir mankenlik ajansı ile anlaşmıştır. Paris'te modellik yaparken ziyaret için geldiği İstanbul'da Cengiz Abazoğlu defilesinde Serdar Ortaç ile tanışarak yaşadığı ciddi ilişkinin ardından İstanbul’da kalmaya karar verdi.

Chloe Loughnan, 2014 yılında “Beyaz Karanfil” dizisinde Berrak karakterini canlandırırken Kenan Çoban, Hakan Boyav, Ali Sürmeli, Erdem Ergüney, Çağlar Ertuğrul, Seda Demir ile birlikte rol aldı. Chloe Loughnan, 6 Haziran 2014 tarihinde şarkıcı Serdar Ortaç ile evlendi. Çift, 2019'da boşandı.