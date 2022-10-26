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Evlilik İtirafı! 'Düşük Segment' Çıkışı Tartışma Yarattı

Sanatçı Züleyha Ortak, önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. 'Züleyha İle Sınırsız Ezgiler' adlı programı sunan sanatçı, özel hayat açıklamasında bulundu. Züleyha Ortak, "Evlenmeyi düşünmüyorum. Hem kendimden daha düşük segmentte birini istemem" diyerek dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 26.10.2022, 11:24 26.10.2022, 11:58 arif hür
Evlilik İtirafı! 'Düşük Segment' Çıkışı Tartışma Yarattı

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Gülşen’in sahne şovunu ve kıyafetlerini eleştiren Züleyha Ortak, "O dönem yanlış anlaşıldım. Ben nereye gidiyorsam ona göre giyiniyorum. Ben Züleyha’yım, kendimce bir yorum yaptım. Gülşen o dönem şov yapıyordu ve ben lafımın arakasındayım.

O konuşması ve yaşadıkları talihsizlikti. Sahne kıyafetleri konusunda da ben o kadar cesur olamam" dedi.

"ÇEVREMDE EVLİ OLUP MUTLU OLAN TEK BİR KİŞİ BİLE YOK"

Teoman’ın, "Evlilik benden geçti, bekar olmak daha güzel" sözlerine ilişkin konuşan Züleyha Ortak, "Sonuna kadar haklı ellerinden öpüyorum. Şu an herkes sıkıntılı. Benim çevremde evli olup mutlu olan bir tek kişi bilmiyorum. Pandemiden sonra mutlu olmayanlarda mutluymuş gibi yapıyor. Bu çocuklar için çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

Sözlerini sürdüren Ortak, "Bekar olarak çok mutluyum. Hiç kimseyi de hayatımda istemiyorum. Evlenmeyi de düşünmüyorum. Evlilik için aşk yetmez. Uyum lazım aynı eşdeğerde olmak lazım. Ben kendimden daha düşük segmentte birini de istemem" açıklamasında bulundu.

"BİRİNE BAKMAK İSTEMEM"

Ünlü sanatçı, "Bu zamana kadar hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Bu saatten sonra birine bakmak istemem. Bu kimsenin zoruna gitmesin" diyerek sözlerini noktaladı.

ZÜLEYHA KİMDİR?

Züleyha Ortak, 1987’de İstanbul’da doğdu ve Türkçe, Zazaca ve Kürtçe olmak üzere üç dilin konuşulduğu bir ailede yetişti.  Kariyerine bir halk müziği solisti olarak başlamış olsa da bundan çok önce Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okurken, bir yandan hem yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi almış hem de ilk ustası Zülfü Livaneli’nin yanında asistanlık yapmaya başlamıştır.

Asistanlığı sırasında yanında bir kaç türkü söylediği Livaneli, Züleyha’ nın müziğe olan ilgisini ve sesindeki farklı tonu hemen fark etmiş ve Cemil Topuzlu sahnesinde kendisine yer vermiştir. Züleyha’ nın Kürtçe seslendirdiği Yiğidim Aslanım şarkısının videosu youtube’ da 100 bin den fazla izlenmiştir ve Züleyha bu olumlu tepkilerle müzik kariyerine profesyonel olarak başlama kararı almıştır.

2012 yaz döneminde Habertürk TV ekranında ‘Müzik Evi’ adlı bir program hazırlayıp sundu. Tv programları müzik kariyerini bitirmesine engel olmadı ve ardından üçüncü albümü ‘Gelin Kınası ile Anadolu’nun en sevilen kına ve düğün türkülerini başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yorumladığı, Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Betül Soysal Bozdoğan’ın hazırladığı Yeni Türkiye’nin Kadınları kitabında, müzik yolculuğundaki mücadelesini anlattığı ses getiren röportajıyla yer aldı.

2015 Eylül döneminde Türkiye’ nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan İyi Fikir programını sunan Züleyha, haftanın 4 günü her sabah 3 saatlik yayınla izleyenlerin karşısına çıktı. Bu program kendisine hem TV tecrübesini pekiştirme hem de hayranları ile direk bir iletişim kurabilme şansı tanıdı.

Bunların yanında Züleyha, Göksel Baktagir yönetmenliğindeki ‘7 Cihan Kadınları’ adlı etnik müzik grubunun da bir üyesi olarak hem grubuyla, hem de solo çeşitli festivaller ve kültür sanat organizasyonlarında konserler vermeye devam etmektedir. 

Züleyha,TRT Müzik'te 'Züleyha İle Sınırsız Ezgiler' adlı programı sunmaktadır.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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