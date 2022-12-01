Evlilik Açıklamasıyla Şaşırttı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz haftalarda, "sevgilim daha açık giyinmemi istiyor" diyerek dikkat çekmişti.

Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Muhabirlerle konuşan Onur Ünlü, "Son dönemde stand-up gösterileri ve senaryo okumalarına ağırlık vermiş durumdayım‘’ dedi.

ESPRİLİ YANIT!

Uzun süredir kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen, "Hazal Ergüçlü ile evlilik tarihini belirlediniz mi? sorusu üzerine ’’Bu çok özel bir soru! Hep beraber bir tarih seçelim o zaman evlenelim’’ diyerek esprili bir yanıt verdi.

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Onur Ünlü, 1973 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Senarist, yönetmen, şair, müzisyen, oyuncu ve yapımcıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları bölümünden mezun olmuştur.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Onur Ünlü 1993-1998 yıllarında "Ah Muhsin Ünlü" mahlası ile çok sayıda şiir yazmıştır. Bu mahlas ile yazdığı şiirleri "Gidiyorum" isimli kitapta toplamıştır.

2011-2013 yıllarında Türkiye'de en sevilen diziler arasına giren Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini yapmıştır. Bu dizi ile bir çok başarıya imza atmıştır. Onur Ünlü şair ve yönetmen kimliğinin yanı sıra Leyla The Band isimli müzik grubunda davul çalmaktadır.