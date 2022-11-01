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Evlilik Açıklamasıyla Şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, önceki gün Nişantaşı'daydı. Tuna, "İbrahim Bey bütün çocuklarını evlendirdi. Umarım kızı Elif Ada'nın evlendiğini de görür" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Magazin 01.11.2022, 15:07 01.11.2022, 15:20 arif hür
Evlilik Açıklamasıyla Şaşırttı

İbrahim Tatlıses ile 18 yıl birliktelik yaşayan ve bu birliktelikten İdo Tatlıses'i dünyaya getiren Derya Tuna, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

"UMARIM TORUN ÖZLEMİM SONA ERER"

Muhabirlerle sohbet eden Derya Tuna, "Oğlunuz İdo ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ''Tabii ki görüşüyorum. Kızımı ve oğlumu seviyorum. Evlilikleri de çok güzel gidiyor, umarım torun özlemim sona erer" şeklinde cevap verdi.

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"UMARIM KIZININ EVLENDİĞİNİ DE GÖRÜR"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın evlenmesine de değinen Derya Tuna, "Allah mutlu mesut etsin. İbrahim Bey bütün çocuklarını evlendirdi. Umarım kızı Elif Ada'nın evlendiğini de görür" açıklamasında bulundu.

DERYA TUNA KİMDİR?

Derya Tuna, 1965 yılında 4 kız, 1 erkek kardeşli, kalabalık bir ailenin ama çok mutlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ile tanıştığı yıllarda o dönem ikinci sınıf bir şarkıcı olarak Yenikapı'daki gazinolarda sahneye çıkan "uvertür" şarkıcıdır. İbrahim Tatlıses,1983'te Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tuna'yla ilişkisinden "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

Tatlıses, Derya Tuna ile birlikte yaşamaya başlar, Tuna'nın kısa süren sahne hayatı da sona erer. Derya Tuna, daha sonra bir ya da iki filmde daha oynar Tatlıses'le birlikte, o kadar. 1983 yılında 'Günah', 85'te 'Yalnızım' ve 87'de 'Gülüm Benim' filmlerinde İbrahim Tatlıses'in karşısında yer aldı Derya Tuna.

Derya Tuna, "uvertür" olarak başladığı iş hayatına 20 yıllık aradan sonra, bir magazin dergisine "köşe yazarı" olarak geri döndü, bir röportajda, 'Keşke İbrahim Bey'in evlenme teklifini kabul etseydim, hayatım keşkelerle dolu' demiş. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18'inci yılında yollarını 2001'de ayırdı.

#Derya Tuna #İbrahim Tatlıses #snob magazin #evlilik #Magazin
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