Evlilik Açıklamasıyla Şaşırttı

Demet Şener, "Sizi çok mutlu görüyoruz, bunun sebebi aşk mı?" sorusuna "Aşk insanın hayatını yüzde 99 etkiliyor. Muhteşem biriyle beraberim. Tolga beni her zaman mutlu ediyor. İyi ki birbirimizi bulduk" cevabını verdi.

"GÖNÜLDEN BİR BAĞIMIZ VAR"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Demet Şener, muhabirlerin "Bu mutluluğun devamında evlilik gelebilir mi? sorusuna ise "Kısmet, bakalım. Biz zaten kendi aramızda hep böyleyiz. Gönülden bir bağımız var. Evlilik olmasa da birbirimize gönülden bağlıyız" diye yanıt verdi.

"TİCARET YAPMIYORUM"

Bu arada bir dönem ticaretle uğraşan Demet Şener, "Artık ticaret yapmıyorum artık. Vaktim yok uğraşmıyorum, bu apayrı bir işmiş" dedi.

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977 yılında dünyaya geldi.

Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu.

Ardından çeşitli programlarda sunuculuk yapmaya başlayan güzel manken, aynı zamanda çeşitli dizilerde rol aldı.

15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünyaevine giren Demet Şener, 19 Ocak 2018 tarihinde İbrahim Kutluay’dan boşandı. Demet Şener'in bu evlikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu vardır.

İkinci evliliğini 21 Haziran 2019 tarihinde Cenk Küpeli ile yapan Demet Şener 2021 yılında boşandı.

Demet Şener, bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor.