Evliliğe ilk adımı attılar

Okday Kaçan geçtiğimiz akşam uzun zamandır birliktelik yaşadığı ünlü estetisyen ve güzellik uzmanı Ebru Can’a süpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Ünlü işletmeci ilişki yaşadıkları süre içinde sevgilisi ile ilk gittikleri tatil yeri olan Amsterdam’da önümüzdeki aylarda nikah törenini yapacak ve daha sonra yaz aylarının başında ise Türkiye’de yakın dostları için bir nikah töreni daha yapacaklar.