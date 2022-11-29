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Evliliğe ilk adımı attılar
İstanbul gece hayatının tanınmış patronlarından ve son günlerin popüler mekanı Hayhay’ın ortağı Okday Kaçan evlilik için ilk adımı attı.
Okday Kaçan geçtiğimiz akşam uzun zamandır birliktelik yaşadığı ünlü estetisyen ve güzellik uzmanı Ebru Can’a süpriz bir evlilik teklifi yaptı.
Ünlü işletmeci ilişki yaşadıkları süre içinde sevgilisi ile ilk gittikleri tatil yeri olan Amsterdam’da önümüzdeki aylarda nikah törenini yapacak ve daha sonra yaz aylarının başında ise Türkiye’de yakın dostları için bir nikah töreni daha yapacaklar.
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