Evli jönle yasak aşk yaşayan ünlü fenomen kim?

Takvim yazarı Ufuk Özcan, bugünkü yazısında yasak bir aşkı köşesine taşıdı. “Skandallar zinciri” başlığı altındaki iddiaya göre; evli oyuncu ünlü bir fenomenle aşk yaşıyor.

İşte Özcan’ın o yazısı…

Çok ünlü bir oyuncu, popüler fenomenlerden biriyle yasak aşk yaşamaya başlamış. Yasak dememin sebebi ise bu yakışıklı jönümüzün evli olması. Fakat işin daha skandal yanı fenomen kızımızın bu yakışıklı jönümüzden hamile kalması olmuş. Evli jönümüz, fenomen kızımızı yurtdışında çocuğu aldırmaya ikna etmiş. Şimdilik isimleri vermeden yazdım ama ne de olsa gerçekler bir gün açığa çıkar.

