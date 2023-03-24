Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çift Ayrıldı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Üç yıldır birlikte olan müzisyen Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz üçüncü kez ayrıldı. Cemiyetin ünlü ismiyle güzel spiker, ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı başarmıştı. Ancak üç yıl içinde iki kez ayrılık haberi gelmiş, çift arayı çok açmadan yeniden barışmıştı. İki kere aşk galip gelmişti, fakat şimdi duyduğuma göre bu kez ayrılık konusunda iki taraf da çok ciddi. İlişkilerine zaman ayıramamaktan şikayetçi olan çift, sosyal medyada birbirini takipten de çıktı.

Dilay Korkmaz sevgilisiyle tüm fotoğraflarını silerken, Faruk Sabancı tek bir kareyi bırakmış.